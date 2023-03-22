В столице Ингушетии построят филармонию, театр и музей

В Магасе построят филармонию, театр и краеведческий музей

Власти Ингушетии приняли решение построить в столице республике Магасе здания музыкально-драматического театра, государственной филармонии и краеведческого музея. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу региона Махмуда-Али Калиматова.

«Строительство объектов культуры, особенно таких основополагающих, как драмтеатр, филармония, музей, где смогут храниться артефакты, просто необходимо для республики... Речь идет о сохранении истории и становлении современного искусства в Ингушетии», — заявил Калиматов.

По его словам, появление в городе новых объектов также позволит привлечь к развитию культуры уже состоявшихся профессионалов и молодежь.

Уточняется, что строительство будет завершено в течение трех лет. Участки под него выделили в 17-м микрорайоне Магаса. Всего на реализацию проектов будет направлено 4,5 миллиарда рублей.