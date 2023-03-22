Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:24, 22 марта 2023Моя страна

В столице Ингушетии построят филармонию, театр и музей

В Магасе построят филармонию, театр и краеведческий музей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Власти Ингушетии приняли решение построить в столице республике Магасе здания музыкально-драматического театра, государственной филармонии и краеведческого музея. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу региона Махмуда-Али Калиматова.

«Строительство объектов культуры, особенно таких основополагающих, как драмтеатр, филармония, музей, где смогут храниться артефакты, просто необходимо для республики... Речь идет о сохранении истории и становлении современного искусства в Ингушетии», — заявил Калиматов.

По его словам, появление в городе новых объектов также позволит привлечь к развитию культуры уже состоявшихся профессионалов и молодежь.

Уточняется, что строительство будет завершено в течение трех лет. Участки под него выделили в 17-м микрорайоне Магаса. Всего на реализацию проектов будет направлено 4,5 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем
США отказались учитывать позицию Китая по поставкам оружия Тайваню
Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов
Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео
Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов
На Украине заявили об изменении направления российских ударов
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе
В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран
Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.