Российские производители электроники пожаловались на нехватку денег

РБК: российским производителям электроники не хватает жизненно важных льготных кредитов

Отечественные производители электроники столкнулись с проблемами при попытке получить обещанные льготные кредиты по ставке пять процентов. Деньги компаниям необходимы для закупки комплектующих, без которых производство встанет, пишет РБК.

Источники издания на рынке утверждают, что сложности возникают на уровне Минцифры, которое возвращает заявления на получение субсидий. Причиной такого поведения ведомства они называют отсутствие у него информации о бюджетных ассигнованиях и лимитах обязательств.

Льготные кредиты российским производителям компьютеров, ноутбуков, планшетов, серверов, систем хранения данных начали предоставлять в марте прошлого года, после введения западных санкций. Предполагалось, что выдавать их будут до конца 2022 года, но позднее правительство продлило эту меру поддержки на 2023 год.

Тогда же в перечень попали компании, выпускающие принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны, а период кредитования был увеличен с года до пяти. В числе требований к претендентам на льготный кредит остается наличие среди производимой продукции хотя бы одного вида техники, входящего в реестр российской промышленной продукции.

По словам главы консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, такая поддержка необходима производителям, чтобы выполнить планы по поставкам на 2023 год. Вместе с тем она признала, что по состоянию на конец марта задержка в выдаче льготных кредитов наблюдается.

В свою очередь представитель российского вендора ИТ-оборудования F+ tech отметил, что критерии предоставления субсидий зачастую выглядят сомнительными. Так, в мобильных устройствах требовалось иметь российский процессор, которого попросту не существует. По его мнению, если в этом году на помощь смогут рассчитывать те же компании, что взяли льготные кредиты в прошлом, то вместо стимуляции рынка подобная мера исказит конкурентное поле.

Другие собеседники издания также указывают на излишне сложные условия предоставления кредитов. Например, на поставку отдельных компонентов для производства, попавших под западные санкции, могут уйти годы, и в этом случае у компании не будет средств для возвращения кредита.

Ранее сообщалось, что за год физические поставки микросхем в Россию сократились на 19 процентов при увеличении цены импорта в два раза. В связи с этим стоимость конечного оборудования отечественной сборки выросла на 6 процентов.