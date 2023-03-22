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19:43, 22 марта 2023Путешествия

В Таиланде турист сорвался с веревки во время прыжка с моста и попал на видео

В Таиланде турист прыгнул с моста на аттракционе банджи-джампинг и получил тяжелые травмы

Китайский турист попробовал в Таиланде аттракцион банджи-джампинг, однако сорвался с веревки во время прыжка. Кадры публикует Daily Mail.

Несчастный случай попал на видео: на кадрах турист с привязанными к канату ногами прыгает с моста высотой в десять этажей. От натяжения веревка лопается, и мужчина срывается в воду. Любитель острых ощущений получил тяжелые травмы левой стороны тела и грудной клетки и потерял сознание.

Мужчина все же пришел в себя под водой и выплыл на поверхность, где ему на помощь подоспели инструкторы.

Уточняется, что парк развлечений компенсировал туристу лишь медицинские услуги скорой помощи и оплату прыжка. Они также готовы покрыть расходы за дальнейшее лечение, если пострадавший признает, что в случившемся нет вины парка.

Зарина Дзагоева
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