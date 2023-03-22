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10:29, 22 марта 2023Силовые структуры

Генерала СКР Музраева осудили на 20 лет за теракт с поджогом дома губернатора

Экс-глава СКР по Волгоградской области Музраев получил 20 лет за поджог дома губернатора

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева за организацию теракта после неудачного поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный лишен специального звания генерал-лейтенант юстиции и государственных наград. Он признан виновным по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ.

Второй фигурант дела — волгоградский бизнесмен Владимир Зубков — осужден на 14 лет в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, Музраев причастен к покушению на губернатора региона, которое произошло 16 ноября 2016 года. Тогда члены организованной преступной группы проникли к дому Бочарова и попытались поджечь стену. Спустя три года по подозрению в покушении задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, он дал показания на Музраева.

Экс-генерал СКР свою вину не признал и заявил, что у него не было с губернатором противоречий.

Музраев возглавлял СУ СКР до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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Любовь Ширижик
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