В Карачаево-Черкесии появится первый Центр общения старшего поколения

В Карачаево-Черкесии состоится открытие первого Центра общения старшего поколения

В станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии 24 марта состоится торжественное открытие первого Центра общения старшего поколения в республике. Об этом сообщает РИА КЧР.

«Для гостей центров регулярно организуют встречи с представителями органов власти, проводятся лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, психологические мини-тренинги, шахматные турниры, образовательные вебинары, уроки актерского мастерства, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что центры создают в отдаленных районах для организации разнообразного и качественного досуга для пожилых людей. В церемонии открытия центра примут участие министр труда и социального развития КЧР Руслан Шаков, заместитель управляющего СФР по КЧР Аслан Озов, представители парламента и правительства КЧР, глава местной администрации Михаил Зайцев, представители регионального отделения Союза пенсионеров, Союза ветеранов, активисты республиканского «Центра серебряного волонтерства» и других общественных организаций и волонтерских движений, пенсионеры, проживающие в станице Преградной.