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12:59, 22 марта 2023Россия

При обстреле ВСУ приграничного российского региона погиб человек

Белгородский губернатор Гладков: погиб один человек при обстреле ВСУ села Борисовка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб один человек. Об этом в среду, 22 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего», — сказал Гладков.

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Глава области уточнил, что большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. Осколки снарядов ВСУ повредили три частных домовладения, где оказались выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, повреждения получила сеть электро- и газоснабжения на территории села.

Ранее украинские войска атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. В поселке Красное в результате обстрела осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома.

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Никита Абрамов
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