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02:25, 22 марта 2023Россия

Пушков прокомментировал реакцию Европы на визит Си Цзиньпина в Россию

Сенатор Пушков: недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина в РФ не изменит позицию КНР
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале усомнился, что недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию изменит позицию Китая.

По его мнению, власти КНР осознают, что степень автономии Европы от США сильно сократилась за последние годы. При этом он признал, что Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнер. «Но нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени. Проще говоря, на Европу трудно полагаться», — написал сенатор.

Пушков считает, что ценность Европы как экономического партнера КНР подрывается ее политической ненадежностью. Он подчеркнул, что Европа готова принести экономические отношения в жертву общей политике Запада.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. После встречи глава КНР заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

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Марина Совина
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