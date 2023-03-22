Росреестр: продажи новостроек в Москве упали на 35 процентов

За январь и февраль 2023 года в Москве упали продажи одного типа жилья — новостроек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

Специалисты подсчитали, что за первые два месяца года в столице зарегистрировали 11,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. Показатель оказался на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом с учетом нежилой недвижимости число ДДУ упало на 36 процентов до 15,5 тысячи договоров. Так, в феврале подписали 5,3 тысячи ДДУ в строительстве жилья — на 48 процентов меньше, чем в феврале 2022 года.

Ранее в Росреестре выяснили, что к концу января 2023 года наибольший спрос на новостройки среди административных округов столицы зафиксировали в Новой Москве (ТиНАО). За месяц там зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — доля достигла 18,9 процента от общего числа.