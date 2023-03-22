В российской больнице у пациента остановилось сердце перед сдачей анализов

В Уфе в поликлинике №2 у пациента остановилось сердце перед сдачей анализов

В Уфе в поликлинике №2 у пациента остановилось сердце перед сдачей анализов. Эту информацию подтвердили российскому порталу Ufa1.ru в Минздраве Башкирии.

По сведениям регионального ведомства, мужчина пришел в больницу для плановой сдачи лабораторных исследований, назначенных лечащим врачом. На входе сотрудник охраны обратил внимание, что мужчине стало плохо. Он предложил пациенту

лечь на кушетку.

Охранник оперативно вызвал фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. Спустя несколько минут у мужчины произошла остановка сердца. Его пытались реанимировать, но усилия медиков не дали результата.

«Пациент состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий», — разъяснили в Минздраве.

В ведомстве выразили соболезнования родственникам умершего жителя Уфы.

13 марта сообщалось, что пятилетняя девочка умерла в Городищенской центральной районной больнице в Волгоградской области. По предварительной версии, причиной смерти ребенка могло стать инфекционное заболевание и позднее обращение ее семьи за медицинской помощью.