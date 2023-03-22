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10:22, 22 марта 2023Силовые структуры

Российский студент на видео рассказал о переговорах по вступлению в ВСУ

Студент из Кемерова, получивший 3,5 года за попытку вступить в ВСУ, рассказал о вербовке

Осужденный на 3,5 года колонии за попытку вступить в подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21-летний российский студент на видео рассказал о переговорах с куратором, которым он был завербован. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах молодой человек говорит, что в марте 2022 года узнал об украинском подразделении «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен в России). После чего написал администратору группы о желании вступить в него. Он получил анкету и инструкцию. В мае к студенту пришли домой сотрудники ФСБ, когда он был в колледже. Молодой человек позвонил матери и сказал ей выбросить жесткий диск с компьютера, на котором была переписка с куратором ВСУ. Он раскаялся в содеянном.

Студента приговорили к 3,5 года в колонии строгого режима за подготовку к участию в незаконном формировании на Украине.

Любовь Ширижик
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