Публикующая необычные видео на OnlyFans девушка назвала самые странные запросы

Пользовательница OnlyFans рассказала, что получила 5,6 тыс. руб. за видео с чисткой зубов

30-летняя жительница Великобритании, которая публикует на платформе OnlyFans, специализирующейся на эротическом контенте, видео без сексуального подтекста, рассказала, с какими странными запросами подписчиков ей приходилось сталкиваться. Историю девушки, известной под именем Бемби Лав, публикует indy100.

«Меня постоянно просят заснять, как я выполняю обычные домашние обязанности, например, убираю пыль пылесосом или мою посуду. Иногда я одета в костюм горничной, а иногда в обычную одежду», — отметила британка. Кроме того, нередко подписчики просят ее записывать видео, в которых она бы притворялась не знающей о том, что ее снимает камера.

По словам Лав, однажды один из подписчиков заплатил ей 60 фунтов стерлингов (около 5,6 тысячи рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру») за трехминутный ролик, в котором она чистила зубы. Другой же попросил снять видео, в котором девушка ходила бы босыми ногами по ломтикам хлеба, оценив эту работу в 100 фунтов стерлингов (около 9,5 тысячи рублей).

В то же время британка назвала два странных запроса, которые ей поступали от пользователей платформы. Так, один из них попросил Лав прислать ему по почте отрезанные волосы и ногти в обмен на большое количество денег, но девушка отказалась. «Другой парень хотел, чтобы я покрасила себя синей краской, оделась в костюм черники и станцевала для него. Мне это показалось очень странным», — поделилась британка.

Девушка завела аккаунт на OnlyFans в июле 2020 года, когда осталась без работы. Позднее она устроилась на новое место, но продолжила вести страницу в качестве подработки. В общей сложности профиль на OnlyFans принес ей около 17 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей).