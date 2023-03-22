Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе

В Красноярске шестимесячная девочка умерла после падения из рук матери

В Красноярске полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери. Об этом со ссылкой на собственный источник в среду, 22 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в феврале ребенок упал с дивана, оставшись без присмотра. Следующим вечером россиянка выронила свою дочь из рук, пока сидела за столом. Ночью девочка плохо спала, и у нее была рвота.

Женщина вызвала скорую, младенца госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Врачи боролись за жизнь ребенка в течение месяца, но девочка скончалась 21 марта.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее в селе Пришиб Астраханской области мать случайно убила своего двухмесячного сына, уронив его на землю во время прогулки.