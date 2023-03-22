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08:13, 22 марта 2023Мир

США предупредили о распространении «зомби-наркотика»

DEA предупредило о распространении зомби-наркотика почти по всей территории США

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило американцев об опасности распространения фентанила, смешанного с ксилазином — транквилизатором для животных. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ксилазин — сильный седативный препарат, его применение одобрено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в ветеринарии. При этом в DEA признают: ксилазин представляет собой «самую смертоносную наркоугрозу», с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а вместе с фентанилом — «еще более смертоносную».

Как уточняет РБК, ксилазин называют «зомби-наркотиком» из-за его седативного воздействия. Кроме того, он усиливает действие других препаратов. Им торгуют почти по всей территории США, в основном, препарат привозят торговцы из Мексики.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с августа 2021-го по август 2022 года от отравления наркотическими веществами умерли более 107,7 тысячи американцев, причем 66 процентов этих смертей были связаны с синтетическими опиоидами (такими как фентанил).

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Виктория Кондратьева
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