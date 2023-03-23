Высшие чиновники ЕС использовали Украину для борьбы за власть

Politico: глава Евросовета Мишель использовал визит на Украину, чтобы затмить главу ЕК

Глава Евросовета Шарль Мишель старательно готовится к новым выборам в 2024-м и пытается «рекламировать» себя везде, где только можно, в том числе чтобы затмить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Как пишет издание Politico со ссылкой на собеседников в ЕС, этой цели была в том числе посвящена и поездка Мишеля в Киев.

Как объясняют источники, высшие чиновники используют Украину для борьбы за власть. При этом и фон дер Ляйен, и Мишель считают себя президентами ЕС, хотя такой должности не существует вовсе.

«Мишель застал многих врасплох, когда 19 января — за две недели до официального саммита стран ЕС-Украина — без предупреждения посетил столицу республики. Эта одиночная поездка была воспринята многими как попытка перехватить инициативу у ЕК, которая объявила о том, что планирует направить группу своих членов в Киев за день до того, как сам Мишель запланировал свой визит», — указывает издание.

Впрочем, Мишель еще в 2021-м использовал свой визит в Анкару для давления на фон дер Ляйен и борьбы за власть. По словам собеседников Politico, там он занял предназначавшийся для главы ЕК стул рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их отношения так и не восстановились, утверждают источники.

