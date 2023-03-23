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11:00, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Посетившая Францию Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам

Ведущая Бородина заявила, что не увидела плохого отношения к россиянам во Франции

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, посетившая Францию, раскрыла отношение местных жителей к россиянам. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бородина заявила, что за время пребывания во Франции не увидела плохого отношения к россиянам. «Даже и намека такого (на негативное отношение — прим.«Ленты.ру») не было, когда узнавали откуда [я], с гордостью говорила: "Россия". И все такие [отвечали]: "О, Россия, здорово"», — рассказала она.

Телеведущая добавила, что один французский таксист расспрашивал ее про президента России Владимира Путина и признался в симпатии к нему. «Они (французы — прим. «Ленты.ру») продолжают жить свои жизни, не посвящают жизнь ненависти и не разжигают ее. Просто живут», — подчеркнула она.

Ранее Бородина побывала в Польше и рассказала, как там относятся к россиянам. По словам ведущей, за все время она не встретила в Варшаве ни одного человека, который бы нахамил ей или плохо ответил.

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Олег Давыдов
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