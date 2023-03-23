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15:03, 23 марта 2023Бывший СССР

Глава МИД Эстонии рассказал об опасном инциденте во время поездки в Киев

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что его машина загорелась во время поездки в Киев
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал об опасном инциденте, который произошел с ним во время поездки в Киев. По словам министра, он едва не погиб в загоревшемся автомобиле, передает РИА Новости.

Как утверждает Рейнсалу, он вместе с послом Эстонии в Киеве Каймо Кууском ехал на внедорожнике по Киеву, когда машина внезапно загорелась.

«Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать. В конце концов задние двери открылись, через несколько секунд машина превратилась бы в газовую камеру», — сказал министр.

О визите главы МИД Эстонии в Киев стало известно 21 марта. Рейнсалу побывал на заседании украинского парламента и встретился в его главой Русланом Стефанчуком.

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Алевтина Запольская
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