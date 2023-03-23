Рассекреченные документы США объяснили решение Буша начать вторжение в Ирак

Foreign Affairs: Буш решился на вторжение в Ирак из-за обвинений в причастности к 9/11

Недавно рассекреченный 31-страничный меморандум, опубликованный в ноябре 2022 года Национальным архивом США, дает представление о том, как было принято решение начать вторжение американских войск в Ирак. Фрагменты приводит издание Foreign Affairs.

9 апреля 2004 года члены Комиссии 9/11 встретились с тогдашним президентом США Джорджем Бушем и вице-президентом Диком Чейни в Овальном кабинете. Встреча продлилась почти три часа — на ее протокол в том числе ссылаются в меморандуме.

В ходе встречи члены комиссии предположили, что Буш причастен к атакам 11 сентября, поскольку он проигнорировал разведданные о готовящемся нападении. Президент в ответ на обвинения настаивал на том, что предупреждения касались угроз за пределами Соединенных Штатов, а не внутри страны. По его словам, единственный отчет, содержащий предупреждение об атаках на США, «носил исторический характер».

Кроме того, в Вашингтоне ожидали нового нападения. Буш, заслушивавший доклады о разработках химоружия в Ираке, опасался одного: «обильные доказательства использования оружия массового уничтожения [президентом Ирака] Саддамом [Хусейном]... будут использованы против Буша в случае нового нападения».

Вторжение сил США и их союзников в Ирак началось 20 марта 2003 года. Американские власти полностью завершили вывод войск только к декабрю 2011 года. По приблизительным подсчетам, в ходе боевых действий в стране погибли свыше миллиона человек — как мирных иракцев, так и военных США.