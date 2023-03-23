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13:37, 23 марта 2023Бывший СССР

В латвийском городе захотели забрать себе памятник Пушкину из Риги

Мэр Даугавпилса заявил о готовности забрать из Риги и установить в городе памятник Пушкину

Фото: Sputnik / РИА Новости

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил о готовности установить в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину, против сноса ранее выступили жители Риги. Об этом градначальник написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он указал на то, что в Даугавпилсе есть улица Пушкина, а в местной крепости сидел друг поэта — декабрист Вильгельм Кюхельбекер, писавший ему письма из заключения.

Ранее в Риге несколько сотен активистов Русского союза Латвии вышли на пикет, протестуя против сноса памятника Пушкину, предложение о демонтаже которого поддержали в Совете по памятникам Рижской городской думы.

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Алевтина Запольская
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