Руководство батальона ГИБДД российского региона задержали за взятки от водителей

МВД задержало руководство батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области за взятки

Сотрудники службы собственной безопасности МВД задержали руководство отдельного батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пресечена противоправная деятельность должностных лиц регионального управления Госавтоинспекции. Спецоперация проведена совместно с сотрудниками ФСБ.

По данным МВД, с 2018 года по настоящее время командир батальона и его заместитель систематически получали незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя за беспрепятственное передвижение работающих на него водителей. Также гаишники за взятки не привлекали к ответственности водителей за совершенные ими правонарушения.

Попавшие под подозрение сотрудники ГИБДД отстранены от службы, в случае подтверждения вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.