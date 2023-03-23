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21:07, 23 марта 2023Силовые структуры

Руководство батальона ГИБДД российского региона задержали за взятки от водителей

МВД задержало руководство батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области за взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники службы собственной безопасности МВД задержали руководство отдельного батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пресечена противоправная деятельность должностных лиц регионального управления Госавтоинспекции. Спецоперация проведена совместно с сотрудниками ФСБ.

По данным МВД, с 2018 года по настоящее время командир батальона и его заместитель систематически получали незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя за беспрепятственное передвижение работающих на него водителей. Также гаишники за взятки не привлекали к ответственности водителей за совершенные ими правонарушения.

Попавшие под подозрение сотрудники ГИБДД отстранены от службы, в случае подтверждения вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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Любовь Ширижик
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