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18:11, 23 марта 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на сотрудника Росгвардии и попал под следствие

В Курганской области задержали 39-летнего мужчину, изрезавшего росгвардейца

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Курганской области задержали 39-летнего местного жителя, изрезавшего росгвардейца. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 23 марта правоохранителям поступил вызов об агрессивном поведении пьяного мужчины в отношении родственников. Дежурный экипажа Росгвардии поехал по заявлению. На крыльце дома фигурант напал на него и стал наносить удары ножом. Сотрудник спецслужбы применил табельное оружие, чтобы остановить его. Росгвардейца госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Агрессивный россиянин попал под следствие — по факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Решается вопрос об аресте фигуранта.

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Екатерина Власова
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