Россиянин напал с ножом на сотрудника Росгвардии и попал под следствие

В Курганской области задержали 39-летнего мужчину, изрезавшего росгвардейца

В Курганской области задержали 39-летнего местного жителя, изрезавшего росгвардейца. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 23 марта правоохранителям поступил вызов об агрессивном поведении пьяного мужчины в отношении родственников. Дежурный экипажа Росгвардии поехал по заявлению. На крыльце дома фигурант напал на него и стал наносить удары ножом. Сотрудник спецслужбы применил табельное оружие, чтобы остановить его. Росгвардейца госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Агрессивный россиянин попал под следствие — по факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Решается вопрос об аресте фигуранта.