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08:46, 23 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о работе станций радиоэлектронной борьбы ВСУ под Артемовском

Марочко заявил, что Украина использует мобильные станции РЭБ на артемовском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Киев использует мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользуются полукустарными устройствами, установленными на базе легковых автомобилей и имеющими небольшой радиус действия. Их работа выявлена под Артемовском (украинское название — Бахмут) и в районе населенного пункта Часов Яр.

«Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они работают параллельно со станциями», — пояснил Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР сообщил, что украинские военные стали активнее применять разведку боем, когда пытаются прощупать оборону 2-го армейского корпуса Минобороны России на линии фронта в республике.

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Марина Совина
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