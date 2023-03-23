В ЛНР заявили о работе станций радиоэлектронной борьбы ВСУ под Артемовском
Киев использует мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользуются полукустарными устройствами, установленными на базе легковых автомобилей и имеющими небольшой радиус действия. Их работа выявлена под Артемовском (украинское название — Бахмут) и в районе населенного пункта Часов Яр.
«Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они работают параллельно со станциями», — пояснил Марочко.
Ранее подполковник НМ ЛНР сообщил, что украинские военные стали активнее применять разведку боем, когда пытаются прощупать оборону 2-го армейского корпуса Минобороны России на линии фронта в республике.