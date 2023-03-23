В ЛНР заявили о работе станций радиоэлектронной борьбы ВСУ под Артемовском

Марочко заявил, что Украина использует мобильные станции РЭБ на артемовском направлении

Киев использует мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользуются полукустарными устройствами, установленными на базе легковых автомобилей и имеющими небольшой радиус действия. Их работа выявлена под Артемовском (украинское название — Бахмут) и в районе населенного пункта Часов Яр.

«Небольшая мощность компенсируется оперативным перемещением в зону действия наших БПЛА. Также у расчетов при себе имеются противодронные ружья, которыми они работают параллельно со станциями», — пояснил Марочко.

Ранее подполковник НМ ЛНР сообщил, что украинские военные стали активнее применять разведку боем, когда пытаются прощупать оборону 2-го армейского корпуса Минобороны России на линии фронта в республике.

