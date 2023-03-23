МВД России опровергло сообщения об увольнении полицейского из-за дела Голунова

МВД России опровергло сообщения об увольнении замначальника УОС Титова из-за дела Голунова

МВД России опровергло сообщения об увольнении заместителя начальника УОС МВД России Юрия Титова, которое якобы имело место быть в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства.

Как рассказали в министерстве, отдельные представители блогосферы в интернете утверждали, что в связи с делом Голунова Титова уволили из органов внутренних дел в 2019 году. «Указанные утверждения не соответствуют действительности», — подчеркнули там.

В МВД пояснили, что в ноябре 2019 года Титов получил предложение о работе в структуре правительства Москвы. «Поскольку на тот момент его выслуга лет в органах внутренних дел составляла свыше 21 года, он обратился с рапортом об увольнении из органов внутренних дел на основании выслуги лет, дающей право на получение пенсии», — отметили там. В структуре правительства Москвы он работал с декабря 2019-го по январь 2023 года.

Согласно закону, сотрудник, уволенный из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, может быть восстановлен на службе, если не достиг предельного возраста, который для полковников полиции, внутренней службы и юстиции составляет 60 лет. Поэтому в январе этого года Титов восстановлен на службе и назначен на должность заместителя начальника УОС МВД России. «Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и ничем не подтвержденных слухов», — заключили там.

Корреспондент «Медузы» (издание включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Нарушения при задержании журналиста вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.