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16:27, 23 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 23 марта
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 23 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Как заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на купянском направлении до 79 военнослужащих, на краснолиманском — свыше 80, на донецком направлении — более 250, на южнодонецком и запорожском — до 50, а на херсонском — до 15.

Конашенков сообщил, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска ударили по 114 районам с живой силой и техникой ВСУ, а также нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях. В районе Зализничного Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады украинских войск.

Кроме того, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в воздушном бою в районе Богуславки Харьковской области самолет Су-24. Представитель Минобороны добавил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 16 беспилотников ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9073 единицы военной автомобильной спецтехники, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, 1071 боевую машину реактивных систем залпового огня, 8384 боевых бронемашины, 414 зенитных ракетных комплексов, 3544 беспилотника, 404 самолета и 224 вертолета ВСУ.

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Константин Лысяков
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