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19:01, 23 марта 2023Среда обитания

В Москве стало меньше новостроек одного типа

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: в Москве стало меньше новостроек на начальной стадии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля новостроек на начальной стадии строительства от общего объема нового жилья в Москве за год снизилась на 19,1 процента. О том, что в столице стало меньше недвижимости одного типа, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Сейчас на такие новостройки приходится 30,2 процента площадей. На стадии монтажных работ представлено 14,5 процента предложения (минус 5,1 процента за год), а на заключительной стадии строительства — 55,3 процента (плюс 24,1 процента).

В феврале общий объем предложения в массовом сегменте первичного жилья в старой Москве составил 1,12 миллиона квадратных метров — на 6,2 процента меньше, чем в январе, и на 34,9 процента больше, чем в феврале 2022 года. Количество лотов дошло до 24,4 тысячи — минус 8 процентов в месячном выражении и плюс 44,7 процента в годовом. На долю комфорткласса пришлось 97,8 процента предложения.

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Доля новостроек на начальной стадии строительной готовности за год также уменьшилась в пяти округах Москвы. В ЗелАО в реализации нет ни одного такого проекта, в ЗАО на них приходится 1,1 процента (минус 27,8 процента), в ЮВАО — 22,1 процента (минус 11,6 процента), в ВАО — 28 процентов (минус 36,8 процента), в САО — 28,7 процента (минус 27,2 процента). Наибольшая доля предложения на начальном цикле строительства оказалась в ЮЗАО — 94 процента, плюс два процента за год.

Ранее в Росреестре назвали административный округ Москвы с наибольшим спросом на новостройки в январе. Им оказался ТиНАО, где за месяц было зарегистрировано 1,5 тысячи договоров — 18,9 процента от общего числа сделок.

Александра Качан
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