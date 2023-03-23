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20:57, 23 марта 2023Силовые структуры

В Москве посадили педофила за неоднократное изнасилование малолетней дочери

СКР: москвич получил 21,5 года колонии за неоднократное изнасилование малолетней дочери

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Никулинский суд Москвы приговорил к 21,5 года лишения свободы 47-летнего местного жителя за неоднократное изнасилование малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Педофил признан виновным по статье 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, с июня 2021-го по апрель 2022 года москвич неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование малолетней дочери. Девочка в силу своего возраста не осознавала противоправность его действий. Через некоторое время она рассказала о происходящем педагогу, которая сообщила о преступлении правоохранительным органам.

На следствии мужчина отрицал свою вину, однако силовики собрали доказательства, изобличающие его.

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Любовь Ширижик
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