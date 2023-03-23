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14:33, 23 марта 2023Мир

В ЕС понадеялись на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому

Премьер Нидерландов заявил, что в ЕС надеются на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters

Представители Евросоюза (ЕС) выражают надежду, что глава КНР Си Цзиньпин в ближайшее время позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе, трансляция мероприятия велась на сайте Еврокомиссии.

Политик подчеркнул, что в ЕС внимательно следили за встречей китайского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

«Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Зеленскому в самое ближайшее время. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана [по Украине]», — пояснил Рютте и добавил, что в указанном документе имеются как полезные пункты, так и не очень.

Голландский премьер заключил, что контакт Пекина и Киева будет приветствоваться в Брюсселе.

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Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с Путиным. После мероприятия руководитель КНР заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта на Украине.

По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам российского президента, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

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Варвара Кошечкина
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