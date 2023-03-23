Двух украинских военных приговорили к 50 годам за расстрел жителей Мариуполя

СКР: в ДНР двое украинских военных получили по 25 лет за расстрел мирных жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двум украинским военнослужащим за преступления против мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Граждане Украины Андрей Найден и Данила Коленов признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух безоружных жителей Мариуполя. Каждый из них осужден на 25 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что солдаты Найден и Коленов с войсковой частью 3057 были дислоцированы на территории завода «Азовсталь». 5 марта 2022 года они заступили на боевой пост. Во время дежурства солдаты заметили двух невооруженных мужчин и, как утверждается, расстреляли их на месте.