Двух украинских военных приговорили к 50 годам за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двум украинским военнослужащим за преступления против мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
Граждане Украины Андрей Найден и Данила Коленов признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух безоружных жителей Мариуполя. Каждый из них осужден на 25 лет колонии строгого режима.
Суд установил, что солдаты Найден и Коленов с войсковой частью 3057 были дислоцированы на территории завода «Азовсталь». 5 марта 2022 года они заступили на боевой пост. Во время дежурства солдаты заметили двух невооруженных мужчин и, как утверждается, расстреляли их на месте.