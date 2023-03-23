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17:40, 23 марта 2023Силовые структуры

Двух украинских военных приговорили к 50 годам за расстрел жителей Мариуполя

СКР: в ДНР двое украинских военных получили по 25 лет за расстрел мирных жителей Мариуполя

Кадр: СК РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двум украинским военнослужащим за преступления против мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Граждане Украины Андрей Найден и Данила Коленов признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух безоружных жителей Мариуполя. Каждый из них осужден на 25 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что солдаты Найден и Коленов с войсковой частью 3057 были дислоцированы на территории завода «Азовсталь». 5 марта 2022 года они заступили на боевой пост. Во время дежурства солдаты заметили двух невооруженных мужчин и, как утверждается, расстреляли их на месте.

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Любовь Ширижик
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