WP: Россия получит преимущество в зоне СВО из-за задержек с поставками оружия Украине

Продолжающиеся задержки с поставками Украине западных вооружений могут привести к получению Россией преимущества в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет The Washington Post (WP).

Автор указал на задержки с поставками вооружения, которое Запад обещал Киеву. Он предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) проблемы, если пути снабжения и транспортные узлы будут перегружены. По мнению журналиста, это может дать преимущество российской армии на поле боя. Издание объяснило медленное продвижение украинских сил перебоями в поставках.

По мнению журналиста, Запад тревожит альянс России с Ираном и Китаем. Он указал на то, что обе стороны украинского конфликта готовятся к весеннему этапу боевых действий, но при этом Киеву не хватает вооружений.

Ранее политологи Эдвард Сало и Бен Хазен в статье для National Interest заявили, что решение США, Германии и Франции поставить Украине свои бронемашины разных моделей только ухудшит положение украинских войск.