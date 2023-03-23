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16:49, 23 марта 2023Среда обитания

Раскрыта информация о недвижимости ударившего больную раком женщину психолога

Mash: у скандального психолога и блогера Сатьи Дас обнаружили 11 квартир и дом

Кадр: «Сатья дас • Официальный канал» /YouTube

У скандального психолога и блогера Сатьи Дас, ударившего на одном из выступлений свою слушательницу, обнаружили 11 квартир и дом недалеко от Адлера. Информацию об этом раскрыл Telegram-канал Mash.

Автор публикации рассказал, что психолог владеет более чем 10 квартирами на Сухумском шоссе в Сочи суммарной стоимостью 160 миллионов рублей. Кроме того, в его собственности находятся дом с гаражом в селе Монастырь, расположенном в 24 километрах от Адлера. Еще одним объектом недвижимости Сатьи Дас стала квартира в элитной локации Санкт-Петербурга — Крестовском острове. Ее стоимость оценили примерно в 170 миллионов рублей.

В феврале 2023 года стало известно о том, что на одной из своих лекций в Великом Новгороде Сатья Дас избил женщину, предположительно больную раком, сумкой. По словам автора снявшего инцидент на видео, та кричала и материлась на психолога, когда он старался ее успокоить.

Полина Кислицына
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