Умер основатель группы Saliva Уэйн Суинни

На 60-м году жизни скончался основатель группы Saliva Уэйн Суинни

На 60-м году жизни скончался основатель и гитарист группы Saliva Уэйн Суинни. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти артиста стало кровоизлияние в мозг. По данным издания, гитаристу стало плохо во время концерта музыкального коллектива в рамках тура, после чего ему была оказана медицинская помощь.

«Я даже не знаю, что думать и что чувствовать прямо сейчас. Мое сердце болит за семью Уэйна, его друзей и всех, кто имел радость быть рядом с ним. За его дочь Никки. Он так сильно любил эту маленькую девочку... Я благодарен, что мне довелось разделить почти 12 лет моей жизни с Уэйном на сцене и, самое главное, вне сцены», — поделился солист музыкального коллектива Бобби Амару.

Уэйн Суинни основал группу вместе с другими артистами в 1996 году. За период существования коллектива Saliva представила 11 студийных альбомов, а также неоднократно выпускала саундтреки к фильмам. Композиции группы звучали в таких картинах, как «Форсаж», «Обитель зла», «Человек-паук», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2», «Дракула» и других.