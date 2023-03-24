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06:00, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Совместный поход к врачу поставил дружбу двух женщин под угрозу

Reddit: женщина решила помочь врачу, на которого подала в суд ее подруга

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

55-летняя пользовательница Reddit под ником Beginning_Speech2195 рассказала, как совместный поход к стоматологу с ее приятельницей по имени Джин поставил их дружбу под угрозу. Автор поста пояснила, что Джин осталась недовольна лечением и решила подать в суд на врача. Рассказчица сочла ее претензии к доктору безосновательными и решила, что готова при необходимости помочь ему отстоять свою правоту в суде.

Несколько месяцев назад у Джин заболел зуб, и она попросила героиню истории посоветовать врача. Женщина порекомендовала специалиста и отправилась на прием вместе с подругой, так как та боится стоматологов.

Как утверждает автор поста, в самом начале доктор предупредил Джин, что не может гарантировать успешности лечения, и отметил, что ей, возможно, стоило бы сразу удалить зуб. Он также добавил, что не сможет вернуть ей деньги, если возникнут проблемы. Тем не менее женщина согласилась на лечение стоимостью в одну тысячу фунтов стерлингов (около 94 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»). Рассказчица уверяет, что с самого начала Джин осознавала все риски.

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Поначалу лечение шло хорошо, однако в итоге зуб все-таки пришлось удалить. «Она в ярости. Судя по тому, что она говорит о враче, можно подумать, что он худший человек на свете. Теперь Джин хочет подать на него в суд», — поделилась рассказчица. По ее словам, подруга утверждает, что стоматолог не предупредил ее о том, что лечение может не сработать, а ее адвокат говорит, что врачу будет сложно доказать обратное.

Женщина очень разозлилась из-за лжи Джин и добавила, что чувствует себя ужасно, потому что стоматологу грозит судебный иск от подруги, которую она с ним познакомила. Поэтому героиня истории задумалась о том, чтобы отправить стоматологу письменное заявление, которое он смог бы использовать в суде против Джин. В нем автор поста планирует сообщить, что на самом деле ее подругу проинформировали обо всех рисках, и что она слышала и понимала все, что говорил врач.

Рассказчица добавила, что после этого потеряет Джин как подругу, но уточнила, что ее муж считает решение заступиться за врача правильным. С этим согласилось и большинство пользователей Reddit. «На вашем месте я бы смирился с потерей такого друга», «Джин подставляет абсолютно всех», «Хороший стоматолог куда важнее, чем плохой друг», — написали они. Многие также призвали рассказчицу защитить врача от несправедливого обвинения.

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Оксана Петина
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