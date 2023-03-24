Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:17, 24 марта 2023Бывший СССР

В Энергодаре нашли конспиративную квартиру украинских диверсантов

В Энергодаре украинские диверсанты собирали взрывные устройства на конспиративной квартире

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру, которая использовалась украинскими диверсантами для сборки самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, при обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов, а также сотовые телефоны, детонаторы и другие средства для сборки.

Таким образом, учитывая количество собранных устройств, российским спецслужбам удалось предотвратить серию терактов в Запорожской области, отметил собеседник агентства.

Уточняется, что при обыске в квартире также нашли тайники с готовыми устройствами для дистанционного подрыва. Все собранные схемы предполагали подрыв при помощи мобильных телефонов, отметил сотрудник спецслужб.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировал свою квартиру в Энергодаре. На место выехали сотрудники МВД и Росгвардии. Они нашли в жилище самодельное взрывное устройство (СВУ), созданное с помощью гранаты «Ф-1», примотанной к растяжке. Кроме того, мужчина заминировал люстру. «Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света», — пояснили в ведомстве.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Стало известно о тайном соглашении Роналду с «Ювентусом»
Немецкий токсиколог заявил о постановочной химатаке в сирийской Думе
В Энергодаре нашли конспиративную квартиру украинских диверсантов
В США взорвался попавший в аварию бензовоз
Диетолог назвал сгущающие кровь напитки
Психолог Долгов перечислил главные тесты на совместимость с партнером
Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны
Макрон заявил о готовности ЕС помочь Зеленскому «победить» Россию
Блогер сразился с разъяренной обезьяной ради спасения сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.