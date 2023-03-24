В Энергодаре нашли конспиративную квартиру украинских диверсантов

В Энергодаре украинские диверсанты собирали взрывные устройства на конспиративной квартире

В Энергодаре обнаружили конспиративную квартиру, которая использовалась украинскими диверсантами для сборки самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, при обыске в квартире были обнаружены до 150 граммов взрывчатки, 40 снайперских патронов, а также сотовые телефоны, детонаторы и другие средства для сборки.

Таким образом, учитывая количество собранных устройств, российским спецслужбам удалось предотвратить серию терактов в Запорожской области, отметил собеседник агентства.

Уточняется, что при обыске в квартире также нашли тайники с готовыми устройствами для дистанционного подрыва. Все собранные схемы предполагали подрыв при помощи мобильных телефонов, отметил сотрудник спецслужб.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировал свою квартиру в Энергодаре. На место выехали сотрудники МВД и Росгвардии. Они нашли в жилище самодельное взрывное устройство (СВУ), созданное с помощью гранаты «Ф-1», примотанной к растяжке. Кроме того, мужчина заминировал люстру. «Смертельный сюрприз должен был сработать при включении света», — пояснили в ведомстве.