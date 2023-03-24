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13:56, 24 марта 2023Экономика

Песков оценил намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию

Песков объяснил желание Казахстана ограничить параллельный импорт грубым давлением Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Власти Казахстана и других стран, не присоединившихся к санкциям против России, сталкиваются с грубым и неприкрытым давлением Запада. Таким образом сообщения СМИ о готовности Астаны ограничить параллельный импорт объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, ситуация требует особого внимания, причем как со стороны России, так и со стороны Казахстана. В свою очередь Москва ценит свои отношения с республикой, продолжит развивать их и работать над тем, чтобы минимизировать риски.

Ранее специализированный портал по Средней Азии Eurasianet со ссылкой на неназванного высокопоставленного казахстанского чиновника сообщил о намерении с 1 апреля запустить онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны.

По его словам, Астана не собирается вводить санкции в торговле с Россией, но и площадкой по обходу ограничительных мер быть не хочет, потому что понимает риски вторичных санкций.

Также в материале говорилось, что казахстанские чиновники призывают местный бизнес серьезно относиться к рискам торговли с Россией и не пытаться заработать на незаконном реэкспорте. Новая система позволит подвергать все подозрительные торговые операции тщательному анализу и применять административные меры.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправил первый танкер с нефтью с месторождения Кашаган из порта Актау в Баку. Этот маршрут позволит исключить транзит через территорию России. О его необходимости на фоне проблем с поставками через Новороссийск прошлым летом говорил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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Платон Щукин
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