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16:52, 24 марта 2023Россия

Путин обсудил с Володиным работу Госдумы

Песков: президент Путин встретился с Володиным и обсудил законотворческую работу Госдумы

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент обсудил с председателем нижней палаты парламента вопросы, которые связаны с текущей, а также с законотворческой работой Госдумы в перспективе.

Ранее Песков заявил, что Кремль не будет задолго анонсировать сроки проведения традиционной серии военных совещаний Путина. Представитель Кремля добавил, что обо всем будет сообщаться по мере поступления.

Глава государства ежегодно проводит совещания по военной тематике весной и осенью. В них принимает участие руководство Министерства обороны России, главы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также некоторые члены кабмина.

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Никита Абрамов
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