Зампред Совбеза Медведев призвал присмотреться к историческому значению князя Потемкина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал присмотреться к историческому значению князя Потемкина Таврического. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей. Видео ответа политика публикует РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в советской историографии князя Потемкина представляли комическим персонажем, но он не согласен с такой оценкой.

«Это был крупный государственный деятель, который очень многое сделал: создавал флот на Черном море, проводил реформу армии или вооруженных сил на современный манер, и сделал очень много полезного на самом деле» ,— заявил Медведев.

Другой исторической личностью, на которую призвал обратить внимание Медведев, стал российский император Николай I. «Он дал стране период спокойствия, продолжавшийся десятилетия», — подытожил политик.

Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический — русский дипломат, а также государственный и военный деятель. На протяжении 17 лет он был одним из главных советников императрицы Екатерины II. В русский язык прочно вошло выражение «потемкинские деревни», означающее показное благополучие. Это словосочетание появилось после поездки Потемкина и Екатерины II в Крым, где по пути следования первых лиц государства были якобы выстроены деревни из одних фасадов.

Николай I — российский император, правивший с 1825 по 1855 годы. Его правление началось с подавления выступления декабристов и ознаменовалось жесткой цензурой и подавлением инакомыслия. Император получил неофициальное прозвище «Палкин», отсылающее к римской цифре I в его имени, а также к активно проводимым им телесным наказаниям.