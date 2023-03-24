Врач объяснил опасность повлекшего госпитализацию 50 человек TikTok-тренда

Врач Джереми Хейллар заявил, что TikTok-тренд BORG может привести к смерти

Австралийский доктор Джереми Хейллар (Jeremy Hayllar) объяснил, чем опасен популярный в TikTok-тренд под названием BORG, участники которого выпивают по 3,7 литра алкоголя и который ранее повлек госпитализацию 50 американских студентов. Его слова о том, к каким последствиям для обычного человека может привести употребление такого количества спиртного, приводит Daily Mail.

По словам врача, 3,7 литра алкоголя — это огромная и очень опасная доза, которая может привести к передозировке и смерти. В число опасных последствий тренда он также включил травмы, хронические проблемы со здоровьем, проблемы социального характера и риск насилия. Особенно опасно участие в тренде для тех, кто употребляет мало спиртных напитков, и тех, кто выпивает весь этот объем за один присест, заявил Хейллар.

Доктор призвал пользователей не участвовать в новом тренде. «Ваше здоровье и самочувствие слишком важны, чтобы портить их ради лайков и подписчиков», — счел врач.

«Очень тревожно, что люди смотрят на такое в TikTok. Я не пытаюсь испортить веселье, но нужно понимать основные риски», — заключил Хейллар.

BORG (blackout rage gallon, где blackout — это состояние сильного алкогольного опьянения, при котором человек «отключается» и не помнит часть происходивших с ним событий, а rage gallon — «галлон ярости») — популярный TikTok-тренд. Видео с соответствующим хештегом набрали в соцсети более 70 миллионов просмотров.

Участники тренда наполняют бутылку объемом 3,7 литра смесью из крепких алкогольных напитков, воды, подсластителей и таблеток для создания изотонических напитков. Последний ингредиент, как утверждают в сети, якобы помогает избежать похмелья. Тем не менее около 50 студентов из США, которые участвовали в тренде, были госпитализированы после употребления такого напитка.