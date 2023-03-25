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13:49, 25 марта 2023Мир

Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете

Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете Angola Airlines

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете TAAG Angola Airlines, летевшем рейсом DT 652 из ангольской столицы Луанды в португальский Лиссабон. Как отмечает издание Jornal de Angola, инцидент произошел еще 23 марта.

Судя по выложенным в социальные сети фотографиям, турбулентность началась в тот момент, когда пассажирам разносили еду. Она, а также подносы и емкости для напитков были разбросаны по всему проходу и креслам салона.

«Первая помощь была немедленно оказана пострадавшим пассажирам еще на борту. Также были задействованы аварийно-спасательные службы на земле, которые находились в состоянии готовности в аэропорту Лиссабона», — сказано в официальном сообщении TAAG Angola Airlines.

В нем также отмечается, что среди десяти пострадавших были двое членов экипажа. При этом госпитализация потребовалась лишь троим раненым, получившим при этом легкие травмы. Остальные от поездки в госпиталь отказались.

Тем временем власти Малайзии раскритиковали закрытие дела о падении Boeing рейса MH17, потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году. Они также заявили о намерении продолжить добиваться справедливости для жертв авиакатастрофы.

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Олег Давыдов
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