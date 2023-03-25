Бразильская модель Жизель Бюндхен снялась в купальнике в рекламе чемоданов Louis Vuitton

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной рекламе французского модного дома Louis Vuitton. Снимки папарацци публикует Page Six.

42-летнюю знаменитость запечатлели бегущей по пляжу в синем купальнике с белой монограммой упомянутого бренда с коричневым чемоданом марки в руках. Известно, что стоимость бикини составляет 830 долларов (64 тысячи рублей), а цена дорожной сумки, выполненной из парусины в сочетании с кожей, равна 2490 долларам (192 тысячи рублей).

На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на телезвезде — небольшие золотые серьги и массивное колье в виде цепи. Бюндхен снялась в упомянутой съемке в Майами.

В феврале Жизель Бюндхен повторила свой откровенный образ 19-летней давности и восхитила поклонников. Модель появилась на вечеринке в Бразилии в укороченном кроп-топе черного цвета Camarote Brahma и белых джинсах с заниженной линией талии. Известно, что Бюндхен посетила в таком же наряде карнавал в Рио-де-Жанейро в 2004 году.