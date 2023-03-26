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16:39, 26 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о «выкуривании» бойцов ВСУ из окопов с помощью спецсредств

РВ: у Кременной бойцов ВСУ «выкуривают» из окопов с помощью газовых гранат «Черемуха»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные применяют полицейские спецсредства, чтобы «выкуривать» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из окопов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что украинские военные стали все чаще жаловаться на применение с российской стороны беспилотников с газовыми гранатами «Черемуха». В частности, в ЛНР им удалось сбить квадрокоптер Mavic 3, который был оснащен системой сброса аэрозольной слезоточивой гранаты К-51.

«Человек, попавший в облако такого газа без противогаза, не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью», — сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник «Ланцет» вывел из строя буксируемую гаубицу М777 ВСУ на кураховском направлении в Донецкой народной республике. На опубликованных кадрах видно, как ударный дрон поражает стоящую на открытом пространстве военную технику противника.

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Алевтина Запольская
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