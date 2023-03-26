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17:20, 26 марта 2023Мир

В Болгарии предрекли «серьезную войну» без переговоров России и Украины

Власти Болгарии предрекли серьезную эскалацию конфликта на Украине без переговоров

Фото: Alex Babenko / Reuters

Конфликт на Украине может перерасти в серьезную войну в случае отсутствия переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявила вице-президент Болгарии Илияна Йотова, передает ТАСС.

По ее словам, украинский кризис становится «все опаснее и страшнее». Политик призвала стороны сесть за стол переговоров «с участием всех заинтересованных сторон, включая ООН, власти Европы и другие организации».

«Это наше желание, потому что большее количество оружия, как видите, приводит к непредсказуемым решениям, которые на практике угрожают серьезной войной», — подчеркнула Йотова.

Ранее депутат немецкого Бундестага Андрей Хунко предупредил о риске эскалации конфликта на Украине из-за отказа от переговоров с Россией. По его словам, большинство стран мира за пределами «пузыря» НАТО и Европейского союза выступают за переговоры между Россией и Украиной, тогда как власти ФРГ считают возможный диалог предательством и стремятся к эскалации конфликта.

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Виктория Кондратьева
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