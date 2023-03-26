Путин рассказал о непристегнутом ремне во время поездки по Мариуполю

Путин признался, что не пристегивал ремень безопасности, когда вел машину в Мариуполе

Президент России Владимир Путин признался, что не пристегивал ремень безопасности, когда вел машину по улицам Мариуполя. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, подобное решение было продиктовано соображениями безопасности.

«Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — пояснил глава государства.

Вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, глава государства пообщался с местными жителями.