Белый дом высказался о переговорах Байдена и Си Цзиньпина

Кирби заявил, что сроки телефонной беседы Байдена и Си Цзиньпина пока не установлены

Сроки телефонной беседы американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока не установлены. Об этом высказался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

Кирби уточнил, что Байден рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с председателем Китая. «Президент считает, что важно сохранять открытыми каналы коммуникаций с Китаем», — заявил представитель Белого дома.

13 марта помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства намерен снова пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, недавно переизбранным на новый срок.

Салливан анонсировал телефонный разговор Байдена с Си Цзиньпином в скором будущем и подчеркнул, что пока не готов назвать точную дату беседы. Он напомнил, что американский лидер ранее выражал желание провести новые контакты с председателем КНР.