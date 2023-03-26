Невролог назвал одну из самых полезных поз для сна

Невролог Ерохин рассказал о пользе сна лежа на спине

Невролог Владимир Ерохин назвал позу, в которой человек спит на спине, одной из самых полезных и объяснил ее основные преимущества. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам специалиста, эта поза помогает снизить давление на позвоночник, благодаря чему может уменьшиться боль в спине и шее. Также благодаря этому снимается нагрузка с головы, что помогает защититься от головной боли. Врач добавил, что лежа на спине дыхание человека ничем не ограничено, в отличие от других поз для сна, поэтому появляется возможность достичь глубокого диафрагмального дыхания.

Наконец, прижимаясь лицом к подушке кожа может растягиваться или сминаться, в результате чего появляются морщины, отметил он. Лежа на спине этого не происходит, а также человек избегает появления заломов и раздражения кожи, заключил Ерохин.

Ранее немецкие ученые из Института исследований мозга Макса Планка выявили новые механизмы в полушариях мозга во время сна.