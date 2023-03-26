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12:42, 26 марта 2023Россия

В российском регионе подросток угрожал топором прохожему из-за замечания

В Бурятии подросток угрожал прохожему топором из-за замечания о курении

Фото: trambler58 / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии подросток угрожал прохожему топором. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает «Газета.ру».

По данным издания, потерпевший гулял по парку в Северобайкальске и встретил нескольких подростков. Он отметил, что на вид им было десять лет. Однако школьники курили. Тогда мужчина сделал им замечания, но ребята его проигнорировали.

Россиянин продолжил прогулку, однако заметил, как один из подростков идет за ним с топором. Тот угрожал потерпевшему. Свидетели отметили, что в кармане ребенка лежал нож.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцово мужчина, угрожая ножом, затащил двух подростков к себе домой и заставил отжиматься.

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Екатерина Власова
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