Европе предрекли проигрыш в конфликте на Украине

Star gazete: Европа войдет в историю как проигравшая сторона в конфликте на Украине

Европа войдет в историю как проигравшая сторона в конфликте на Украине, пишет турецкое издание Star gazete.

По словам автора, Китай и Россия расширяют сотрудничество, пока Вашингтон и Брюссель пытаются сохранить гегемонию. Он уточнил, что Пекин и Москва делают неожиданные ходы на шахматной доске международных отношений. Еще одной страной, способной договориться с РФ по любому вопросу, журналист назвал Турцию. «Москва и Анкара — две стороны, которые могут прийти к согласию по многим вопросам, даже если на кону их собственные национальные интересы и между ними есть разногласия», — подчеркнул он.

«Европа вот-вот войдет в историю как неудачник — проигравшая сторона в конфликте на Украине», — предрек автор.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине в страны Европы выехали более 8,1 миллиона украинских беженцев.