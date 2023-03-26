Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 26 марта 2023Мир

Европе предрекли проигрыш в конфликте на Украине

Star gazete: Европа войдет в историю как проигравшая сторона в конфликте на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европа войдет в историю как проигравшая сторона в конфликте на Украине, пишет турецкое издание Star gazete.

По словам автора, Китай и Россия расширяют сотрудничество, пока Вашингтон и Брюссель пытаются сохранить гегемонию. Он уточнил, что Пекин и Москва делают неожиданные ходы на шахматной доске международных отношений. Еще одной страной, способной договориться с РФ по любому вопросу, журналист назвал Турцию. «Москва и Анкара — две стороны, которые могут прийти к согласию по многим вопросам, даже если на кону их собственные национальные интересы и между ними есть разногласия», — подчеркнул он.

«Европа вот-вот войдет в историю как неудачник — проигравшая сторона в конфликте на Украине», — предрек автор.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине в страны Европы выехали более 8,1 миллиона украинских беженцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
Европе предрекли проигрыш в конфликте на Украине
Немецкий курорт пожаловался на пустоту без россиян
Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России
Трамп назвал США банановой республикой
Трамп прокомментировал ведущееся против него расследование
Принц Эндрю захотел восстановить свою репутацию
В Еврокомиссии оценили доход от вложения замороженных российских активов
В США рассказали о растущем альянсе России и Китая
Украина призвала дать ей больше оружия и ввести новые санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.