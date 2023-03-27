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16:26, 27 марта 2023Культура

Умер озвучивший Сквидварда актер Кексал Энгюр

На 78-м году жизни скончался озвучивший Сквидварда актер Кексал Энгюр

Фото: Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi

На 78-м году жизни скончался актер Кексал Энгюр, озвучивший Сквидварда в анимационном сериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию MyNet.

О смерти артиста сообщил его коллега Ченгиз Бозкурт, добавив, что Энгюр умер после осложнений, вызванных почечной недостаточностью.

Актер начал свою карьеру в возрасте десяти лет: тогда он впервые принял участие в детской радиопрограмме TRT Ankara Radio «Детский час». Помимо работы в сериале «Губка Боб», актер озвучивал персонажей в мультфильме «Улица Сезам», а также снимался в таких фильмах, как «Шепни, если забуду» (2014) и «Прошу прощения» (2013). Всего его фильмография насчитывала около 50 проектов.

Помимо ролей в кино и сериалах, Энгюр выступал на театральной сцене.

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Анастасия Астахова
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