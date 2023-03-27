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19:06, 27 марта 2023Силовые структуры

Четырех россиян осудили за нападение на одиноких пенсионеров ради денег

На Кубани четырех сообщников осудили за нападение на пенсионеров и проникновение в их дома

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Апшеронске четырех членов преступной группы — Петра и Руслана Шептухиных, Николая Денисенко и Павла Драменко — признали виновными в грабеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Они получили от восьми до 13 лет лишения свободы в колониях особого и строгого режима. Вину в содеянном признал только Драменко.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2021 года сообщники под видом скупки металлолома и приобретения продуктов собирали информацию о проживающих на Кубани одиноких пенсионерах. В мае 2021 года мужчины напали на 83-летнего жителя города Горячий Ключ. Ночью они перелезли через забор, пробрались в его дом, забрали 17 тысяч рублей, при этом связав ремнями и веревками проснувшегося хозяина. В сентябре 2021 года фигуранты напали на жительницу станицы Лесогорской. Примерно в десять часов вечера они проникли в ее дом, обыскали его, удерживая хозяйку руками, но не нашли ничего ценного и скрылись. Позже они пробрались в дом 80-летней пенсионерки в станице Тверской. Мужчины повалили хозяйку на пол и потребовали у нее деньги. Россиянка испугалась и отдала им 70 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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