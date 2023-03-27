Туристка случайно нашла в сумке устройство слежки и напугала пользователей сети

Туристка на Бали услышала странный звук из сумки и нашла устройство слежения AirTag

Австралийская туристка прилетела на Бали и случайно нашла в сумке устройство для слежки, издающее странные звуки. Об этом она рассказала в соцсетях, на ее публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

По данным источника, Эмили Синклер (Emily Sinclair) начала слышать необычные звуки из багажа спустя несколько дней после прилета на индонезийский остров. Девушка решила опустошить сумку, из которой в процессе обыска выпал маленький белый предмет, напоминающий по форме и размерам монету. Оказалось, что это специальный трекер Apple Airtag, предназначенный для поиска вещей.

«Ни у кого из нас [на вилле] нет продуктов Apple, и у нас точно нет AirTag. Мы полностью опустошили свои сумки перед тем, как собраться в поездку», — отметила Синклер, напугав пользователей сети.

Девушка деактивировала трекер, разобрав его на части. Судя по надписи на аккумуляторе, устройство было произведено в Индонезии, уточнила Синклер. Туристка предположила, что кто-то следил за ней с того момента, как она прибыла на остров. Пользователи сети, в свою очередь, рекомендовали ей как можно скорее избавиться от сумки.

Ранее сообщалось, что молодожены отправились в свадебное путешествие, потеряли багаж и смогли найти его спустя четыре месяца с помощью трекера для отслеживания AirTag. Спустя четыре месяца супруги наконец получили утерянный чемодан.