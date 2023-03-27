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15:15, 27 марта 2023Моя страна

В Саяно-Шушенском заповеднике заметили редких хищных птиц

В Саяно-Шушенском заповеднике заметили краснокнижных хищных птиц

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

На территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае сфотографировали пару редких краснокнижных хищных птиц — бородачей-ягнятников. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Пару птиц заметили при проверке фотоловушек на горном хребте у реки Большие Уры. В заповеднике уточнили, что это пятая визуальная встреча с бородачом за всю историю орнитологических наблюдений.

«Сначала увидели одну птицу, она пролетела над нами высоко в небе, и я ее сфотографировал. Спустя три часа мы выехали из залива реки Большие Уры и увидели улетающего бородача. Я прокричал ему вслед в надежде, что птица заинтересуется и развернется, но этого не произошло. Зато слева неожиданно для нас мы вспугнули вторую птицу, которая сидела невысоко на скале, и мне удалось сделать несколько снимков. Вероятно, это была пара», — рассказал начальник научного отдела Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» Роман Афанасьев.

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Афанасьев отметил, что вид птицы удалось определить сразу, так как бородача фиксируют каждый год на протяжении трех лет. В Саяно-Шушенском заповеднике он появляется крайне редко, впервые его там заметил орнитолог Сергей Петров в 1991 году. В конце января 2021 года Афанасьев снова заметил и сфотографировал бородача на территории заповедника, еще через год он смог запечатлеть пару птиц в полете, а весной 2022 года получил еще несколько фотографий редкого вида.

В заповеднике предполагают, что бородачи гнездятся на его территории или рядом с границами. Там добавили, что на территории учреждения есть все условия для гнездования этих птиц.

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Сергей Истомин
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