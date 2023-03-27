Умер актер из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Чигарев

Актер из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев умер в 78 лет

Советский и российский актер театра и кино Михаил Чигарев, сыгравший роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Артист умер после продолжительной болезни, говорится в некрологе. Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

Союз кинематографистов и Гильдия актеров кино СК РФ выразили соболезнования родным и близким Чигарева.

Михаил Чигарев сыграл около восьмидесяти ролей в кино, в том числе в картинах «Они сражались за Родину», «Раба любви», «В зоне особого внимания», «Лето рядового Дедова». В 2008 году актер сыграл роль дедушки главной героини в популярном сериале «Ранетки».

Ранее в Москве умер советский и российский актер театра и кино Николай Дупак. Отмечается, что фронтовик и заслуженный артист РСФСР скончался на 102-м году жизни. Дупак был участником Великой Отечественной войны. С 1943 по 1963 он был актером и режиссером Театра имени Станиславского, а с 1963 по 1990 год — актером и директором Театра на Таганке.